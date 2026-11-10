Na svých webových stránkách zákazníky stále ujišťuje, že díky silnému investorovi s ní o svou investici nepřijdou. Před dvěma lety dokonce nabízela záchranu tisícům klientů, kteří zaplatili statisícové zálohy zkrachovalému solárnímu holdingu Malina. Teď se však společnost fotovolty sama ocitla ve vážných finančních potížích a před soudem přiznala, že nedokáže splácet své dluhy.

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Co se dočtete dál

  • Kolik a komu fotovolty dluží.
  • Jak firma nyní funguje.
  • Co ji podle jejího vyjádření přivedlo do problémů a jak to chce řešit.
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