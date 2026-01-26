Organic Technology se doposud profilovala jako firma, která vytváří budoucnost udržitelného zpracování biologicky rozložitelného odpadu v Česku. Její moderní Energetické centrum Horní Suchá u Ostravy vyrábí biometan, produkuje organické hnojivo a zpracovává biologicky rozložitelný odpad.
Biologický odpad získává například z Ostravy, Třince, Čeladné nebo Příbora. Biometan, který má stejné vlastnosti jako zemní plyn, dodává přímo do distribuční sítě. Loni ho vyrobila 3,9 milionu kubických metrů, což stačí zhruba pro 4500 domácností.
Nadějný podnik, který připravoval výstavbu i dalších závodů v Česku, ale narazil. Věřitelům, mezi nimiž jsou desítky držitelů dluhopisů, dluží 461 milionů korun. Požádala proto na tři měsíce o ochranu před věřiteli, aby nebylo možné zahájit insolvenční řízení. Během této doby mají probíhat jednání o vstupu nového investora.
