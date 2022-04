V době, kdy se počítá každý kubík plynu nejen proto, že je drahý, ale také protože pochází dominantně z nepřátelského Ruska, nedokáže Česko využít potenciál, který mají jeho vlastní odpady.

Zhruba 40 procent směsného komunálního odpadu z českých domácností tvoří biologicky rozložitelné materiály – z toho polovinu tvoří kuchyňské a jídelní zbytky, takzvané gastroodpady.

Ty drtivá většina domácností nemá jak třídit, a to ani když mají biopopelnice. Do nich tento odpad z hygienických důvodů obvykle nesmí. Končí tedy ve spalovnách spolu se směsným odpadem nebo na skládkách. Při jeho rozkládání vznikají skleníkové plyny metan a oxid uhličitý, jejichž velká část uniká do ovzduší a zrychluje tak globální oteplování.

Řešením je všechen biologický odpad vytřídit a poslat do bioplynových stanic, kde se z něj vyrobí bioplyn, který lze dál používat – třeba na vytápění nebo výrobu elektřiny. Z bioplynu lze také vyrábět biometan, který je možné vtlačit do plynovodů, v nichž může nahradit alespoň část ruského zemního plynu.

