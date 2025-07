Slovenský premiér Robert Fico vyzval českého předsedu vlády Petra Fialu, aby respektoval slovenský zájem na zajištění budoucích dodávek zemního plynu pro Slovensko za rozumné ceny. Šéf slovenského kabinetu to uvedl v reakci na dopis, kterým jej Fiala o víkendu požádal, aby Bratislava neblokovala nový soubor sankcí EU vůči Moskvě za její pokračující agresi na Ukrajině. Fico také Fialovi navrhl co nejrychlejší uspořádání společného jednání vlád obou zemí na Slovensku. Fiala to odmítl.

Ve snaze zajistit záruky budoucího dostatku plynu za férové ceny Bratislava svůj souhlas s protiruskými sankcemi spojila s plánem Evropské komise postupně do konce roku 2027 zastavit dovoz ruského plynu do EU.

„Nejlepší odpovědí na zbytečnou nervozitu v mezinárodním prostoru by bylo společné jednání vlády Slovenské republiky a České republiky, na které Vás v co nejkratší době zvu na území Slovenské republiky,“ napsal Fico rovněž v dopisu adresovaném Fialovi, který předseda slovenské vlády zveřejnil na sociální síti.

Návrh obnovit společná jednání české a slovenské vlády Fiala odmítl, podle něj stačí stávající spolupráce na ministerské úrovni. „Je důležité, že spolu mluví příslušní ministři, že řeší spolu otázky, které se týkají vzájemných vztahů v konkrétních věcech. Všechny konkrétní věci, které se Slovenskem máme řešit, tak jsme určitě schopni vyřešit na té standardní úrovni a při té standardní komunikaci,“ řekl Fiala po jednání se svým britským protějškem Keirem Starmerem v Londýně. Odmítl také, že by svým dopisem Ficovi jakkoliv zasahoval do vnitřních věcí Slovenska.

Fialova vláda loni přerušila mezivládní konzultace se Slovenskem. Krok zdůvodnila rozdílnými pohledy obou zemí na klíčová zahraniční témata. Ta se projevují zejména v názoru na vojenskou pomoc Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Nynější Ficova vláda dodávky zbraní Kyjevu ze státních zásob zastavila po svém předloňském nástupu do úřadu.

Slovensko spojilo hlasování o dalších protiruských sankcích s návrhem Evropské komise zakázat dovoz ruského plynu, neboť ten si na rozdíl od nových opatření proti Moskvě nebude podle dostupných informací vyžadovat jednomyslný souhlas členských zemí evropského bloku.

Fico dříve tvrdil, že vůči samotnému 18. souboru protiruských sankcí nemá námitky. Naproti tomu záměr Evropské komise ukončit dovoz ruského plynu považuje za ideologický a opakovaně odmítl, aby slovenské domácnosti platily víc za plyn kvůli Ukrajině. Podle Fica cena plynu po zastavení dodávek z Ruska stoupne, Slovensko přijde o tranzitní poplatky za přepravu této suroviny, bude muset více platit za dopravu plynu z jiných zdrojů, a navíc mu bude hrozit arbitráž od ruského koncernu Gazprom. S ním má Slovensko smlouvu o dodávkách plynu do roku 2034.

Místopředseda Ficovy strany Směr-sociální demokracie a ministr zemědělství Richard Takáč uvedl, že ochrana slovenských národních zájmů má pro něj i pro vládu přednost před politickými dopisy z Prahy. Například nejsilnější opoziční strana Progresivní Slovensko zase tvrdila, že Česko si včas zajistilo dodávky levnějšího plynu z jiných zdrojů. Liberální strana Svoboda a Solidarita uvedla, že uvedenou Fialovu výzvu a také podobné prohlášení německého kancléře Friedricha Merze chápe jako přátelské domlouvání Ficovi, který podle ní obhajuje ruské zájmy.