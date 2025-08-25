Zemědělci by měli letos sklidit asi 7,2 milionu tun obilí, meziročně přibližně o půl milionu tuny více. Objem řepky bude 984 tisíc tun, loni jí zemědělci sklidili 950 tisíc tun. Na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích to v pátek oznámili zástupci Agrární komory ČR. V té době bylo sklizeno přibližně 95 procent ploch obilovin a 99 procent ploch řepky.
Tempo sklizně bylo pomalejší než v minulých letech, což zapříčinilo především červencové deštivé počasí. U obilovin dosáhne výnos 6,03 tuny na hektar. Je to víc než pětiletý průměr. Nižší produkci řepky v porovnání s minulými roky způsobilo nepříznivé prostředí a nedostatek ochranných prostředků, které se standardně při pěstování používají. Výnos řepky bude 2,93 tuny na hektar. Loni zemědělci sklidili zmíněných 950 tisíc tun řepky, což bylo nejméně od roku 2003.
Žně výrazně zrychlily v srpnu, kdy přestalo pršet a oteplilo se. Do konce července zemědělci sklidili jen třetinu z celkové výměry, která činí přibližně 1,5 milionu hektaru. Zatímco loni v červenci byl zaznamenán republikový průměrný srážkový úhrn za červenec 71 milimetrů, letos byl 95 milimetrů, tedy 95 litrů na metr čtvereční.
„Tak pomalý postup žní jsme zažili naposledy v roce 2013, protože polehlé porosty se špatně sklízely a do místy podmáčených polí nešlo vjet s těžkou zemědělskou technikou. Zlepšení předpovědi pak bylo pro naše zemědělce doslova požehnáním, protože při pokračování dešťů by hrozily plísně a různé houbové choroby, což znamená snížení kvality a také výnosu, což se naštěstí nestalo,“ uvedl prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.
Podle předsedy komoditní rady pro obiloviny a olejniny agrární komory Martina Volfa byly žně nejpomalejší za posledních 15 let. Dodal, že vzhledem k počasí hrozilo, že obiloviny nebudou dosahovat dostatečné kvality. „Naštěstí se to nepotvrdilo a kvalita je dobrá,“ dodala.
