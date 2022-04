Z uhlí mělo za několik let přejít Česko na plyn. Plány však zkomplikovala válka na Ukrajině, a objevují se naopak úvahy o přechodném nahrazení plynu uhlím. Podle ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (KDU-ČSL) však návrat k uhlí, byť dočasný, není správná cesta. Zejména kvůli ochraně ovzduší i boji s klimatickými změnami. „Původně jsme řešili jen odpoutání od uhlí, nyní k tomu přibyl i ruský plyn. Není ale nad čím váhat, směr je jasný. Fosilních paliv se chceme zbavit,“ říká v rozhovoru pro HN. Hubáčková zmiňuje, že by Česko mohlo plyn brát od sousedů i z bioplynových stanic, kde se získává plyn při rozkladu rostlinného materiálu od zemědělců. Ministryně zároveň vysvětluje, proč kvůli kauze Bečva neodvolala šéfa České inspekce životního prostředí, i když ho před svým nástupem do funkce kritizovala.

HN: Ve vládním prohlášení stojí, že kabinet by rád skončil s uhlím v roce 2033, ale to platí, jen pokud za něj bude náhrada. Jaké jsou vaše osobní ambice a jak proces ovlivní válka na Ukrajině?

Kdybyste se mě zeptali před ukrajinskou krizí, tak bych už tehdy řekla, že by to mělo být ještě dříve a náš resort byl na příklon k obnovitelným zdrojům energie připravený. Měli jsme vyjednanou podporu plynu a rozhodně jsme si byli jistější než dnes. Nyní musíme přehodnotit, jak se k cíli dostat. Nicméně rok 2033 je jasný, platí, nic na něm neměníme. Jak se ale vyvine dál situace, ve které už budeme nahrazovat nejen uhlí, ale i ruský plyn, je problém, který nyní musíme zvážit a řešit. Byli bychom i rádi, kdyby byl nakonec ústup od uhlí ještě rychlejší, ale to je nyní těžké předpovídat.

HN: Že by válka na Ukrajině odklon odsunula, tedy nehrozí?

Spíše naopak, může to být ještě dříve. Je třeba se ještě rychleji odpoutat. Chceme-li být bezpeční a mít čím topit, musíme se rychle zbavit i závislosti na plynu z Ruska, který je nejen drahý, ale je i ohrožením naší bezpečnosti. Není nad čím váhat, směr je jasný. Fosilních paliv se chceme zbavit, ruského plynu také co nejdříve, důvod pro prodloužení termínu proto neexistuje.

