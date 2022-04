Kácení stromů, zásah do krajiny, zastavění orné půdy, ochrana ohrožených druhů, vsakování dešťové vody, způsob vytápění, vliv na ovzduší. To jsou jen některá povolení, která jsou potřeba například pro stavbu rodinného domu. A to jen v oblasti životního prostředí. Stavebník tak může pobíhat mezi obecním a krajským úřadem s mnoha formuláři. Úřady je často posuzují zvlášť a dávají stanovisko po stanovisku. Od příštího roku by ale mělo stačit už jen jedno „zelené“ razítko. Závazné vyjádření k dopadům stavby na přírodu by tak mohlo výrazně zjednodušit a zrychlit stavební řízení.



Zajistit to má takzvané jednotné environmentální stanovisko – novinka, s níž přichází ministerstvo životního prostředí. Pokud bude stavebník chtít, tak vyřízení tohoto stanoviska může nechat i na samotném stavebním úřadě. To bude vhodné zejména v případě nekomplikovaných záměrů. Úřad pak sám příslušná místa osloví a stanovisko si vyžádá. Pro stavebníka to bude znamenat návštěvu jen jednoho úřadu namísto několika. „Zelené“ razítko se bude týkat všech staveb, od rodinných domů po velké developerské projekty až po dálnice či železnice.

