Česko má silnou průmyslovou tradici a pořád umí velmi dobře vyrábět. Pokud ale chceme zůstat konkurenceschopní, nestačí jen montovat – musíme mít i vlastní výzkum, vývoj, inovace a know-how. To vše generuje vysokou přidanou hodnotu samo o sobě, a navíc platí, že co u nás vymyslíme, mohou naše firmy také samy vyrábět.
Jenže, jak se říká, nejsou lidi. Konkrétně chybějí odborníci v takzvaných STEM oborech, tedy v přírodních vědách, technologiích, inženýrství a matematice. Vidíme to na vlastní oči. Brněnský Honeywell Aerospace je největším výzkumným a vývojovým centrem naší společnosti v Evropě, na Blízkém východě a v Africe. Pracuje u nás zhruba tisíc specialistů, kteří vyvíjejí technologie pro nové typy leteckých pohonů, kvantovou navigaci nebo avioniku s umělou inteligencí. V každém dopravním letadle, do kterého se dnes posadíte, je pravděpodobně součástka či systém, na nichž se podílel náš brněnský tým. Přesto nové lidi sháníme jen velmi těžko.
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