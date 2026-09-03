Technologický pokrok zrychluje a nabídka kvalifikovaných odborníků mu nestačí. Realitu na trhu práce ovlivňuje situace ve školství. Technickým oborům na českých vysokých školách dlouhodobě klesá počet studentů. Podle posledních dostupných dat ČSÚ jich za období 2009 až 2024 ubylo téměř 40 procent. Kvalitní absolventi technických škol na domácím pracovním trhu tak zůstávají nedostatkovým zbožím.
V aktuálním průzkumu jsme se zajímali u více než 900 studentů středních a vysokých škol technického zaměření, co u nich rozhoduje při hledání zaměstnání. Lákají je firmy s vyspělými technologiemi nebo s maximálním nasazením umělé inteligence? Nebo si představují, že za dobrou prací se dnes už není třeba stěhovat a vše se zvládne online?
Výsledek šetření svým způsobem překvapil. Generace Z, o níž se mluví jako o digitálních domorodcích, si žebříček nesestavila podle technologií. Na prvních místech při výběru zaměstnavatele skončily možnost učit se nové věci (56 procent), výše nástupní mzdy (53 procent), smysluplnost práce i její společenský dopad (45 procent) a atmosféra v týmu (44 procent). Technologie a inovace se propadly až na osmé místo s 23 procenty. A aktivní práce zaměstnavatele s umělou inteligencí? Téměř polovině studentů je to jedno. Lokalita skončila až pátá. Ochota stěhovat se za dobrou prací je tedy mezi mladými výrazně vyšší, než se obecně soudí.
Studenty odrazuje hlavně špatná komunikace firmy, nejasný popis vypsané pozice a neosobní komunikace. A za zamyšlení také stojí, že hlavním zdrojem informací o zaměstnavateli zůstávají vedle firemního webu a doporučení od známých a spolužáků také osobní setkání na veletrzích.
Namísto zahlcení technologickým pozlátkem je tedy důležitější chovat se ke kandidátům technických profesí slušně, transparentně a týmově. Studenti se budou složitých oborů obávat méně, když získají vyhlídku na slušnost a profesionalitu. Technika s lidskou tváří se tedy nejspíš stane trendem i na trhu práce.
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