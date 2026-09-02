Když se objeví inzerát na vytouženou pracovní pozici – je v tu chvíli lepší se ozvat hned a riskovat, že to bude vypadat, že kandidát po místě až moc touží? Nebo s klidem sestavit ideální životopis na míru poptávané pozici a napsat dokonalý mail? Toto dilema rozřešila nová americká studie, která zanalyzovala miliony odpovědí na nabídky práce.

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Co se dočtete dál

  • Zda je lepší odpovědět v řádu minut, nebo si to pečlivě promyslet.
  • Jestli to platí i v případě životopisů generovaných AI.
  • Proč se českým firmám hromadí životopisy nevhodných kandidátů.

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