Když se objeví inzerát na vytouženou pracovní pozici – je v tu chvíli lepší se ozvat hned a riskovat, že to bude vypadat, že kandidát po místě až moc touží? Nebo s klidem sestavit ideální životopis na míru poptávané pozici a napsat dokonalý mail? Toto dilema rozřešila nová americká studie, která zanalyzovala miliony odpovědí na nabídky práce.
Co se dočtete dál
- Zda je lepší odpovědět v řádu minut, nebo si to pečlivě promyslet.
- Jestli to platí i v případě životopisů generovaných AI.
- Proč se českým firmám hromadí životopisy nevhodných kandidátů.