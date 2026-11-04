Skončí občasné výhodné nákupy mléka nebo másla, které potěší zákazníky až nebývale nízkou cenou? Výrobci potravin volají po zákazu oblíbených promo akcí velkých řetězců, které podle nich kazí trh. Supermarkety argumentují, že slevy dotují ze svého a dodavatelé dostanou zaplacenou plnou cenu. Potravináři však získali spojence v ministerstvu zemědělství. Debata přesto v posledních dnech graduje a obě strany se v ní obviňují z manipulace a lží.

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Co se dočtete dál

  • Jak by zákaz prodeje pod nákupní cenou ovlivnil ceny mléka, másla a dalších základních komodit.
  • Které konkrétní komodity jsou nejvíce zasažené a proč právě ony.
  • Jaký dopad má praxe podnákladových prodejů na vyjednávací pozici dodavatelů.
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