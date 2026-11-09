Evropská unie se blíží k období, které nemá v nedávné historii obdoby. Čtyři z pěti nejlidnatějších členských států – Španělsko, Francie, Itálie a Polsko – budou v příštích 12 měsících pořádat volby. První z nich se uskuteční ve Španělsku 29. listopadu.
Pokud se voliči v těchto zemích posunou ještě více doprava, mohl by tento souhrnný efekt změnit podobu bloku mnohem zásadněji než jakékoli jednotlivé národní volby.
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- Jak mohou nadcházející volby ve Španělsku, Francii, Itálii a Polsku změnit rovnováhu sil v EU?
- Jaký vliv má tlak krajní pravice na posun postojů zavedených konzervativních stran?
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- Jak by méně angažovaná Evropská komise a suverenistická Rada EU mohly změnit prosazování evropské integrace?
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