Bývalý novinář a nyní pracovník PR agentury Piotr Maciažek letos v létě ukončil běžný komerční kurz pilota dronu. Čerstvý čtyřicátník tak po svém vyřešil dilema, které dopadá na čím dál víc Poláků: co budu dělat v případě, že se Rusko pokusí zaútočit na východním křídle aliance.

„Prostě a jednoduše nechci být pouhým pěšákem někde v zákopu, kdyby bylo potřeba,“ vysvětluje svou motivaci otec dvou dcer. „Mezi svými vrstevníky teď pozoruji, že mnoho z nich začalo chodit na střelnice, někteří se přihlásili do teritoriální obrany. Obrázky toho, co udělali Rusové v ukrajinské Buči, vyslaly jasný signál.“

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