Skupiny maskovaných útočníků se v posledních dnech několikrát snažily narušit lotyšskou hranici z Běloruska. Poškodily kamery a další senzory na hraničním plotě, která brání nelegální migraci. Lotyši, kteří minulou sobotu vyjádřili v parlamentních volbách masivní podporu prozápadnímu a proukrajinskému premiérovi Andrisi Kulbergsovi, to považují za vážnou provokaci.
Na Pobaltí jsou upřené oči mnoha analytiků NATO, kteří předpokládají, že Rusko se tady pokusí přitvrdit v provokacích v rámci své hybridní války. A pobaltské státy dávají všemožně najevo, že žádní „zelení mužíci“ hranici nepřekročí a nevyprovokují větší akci.
Co se dočtete dál
- Co se děje v Bělorusku.
- Proč je Kaliningrad slabý.
- V jaké úrovni Rusko drží své provokace a proč.
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