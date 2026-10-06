Jen tři dny po předčasných parlamentních volbách minulou sobotu lotyšským státem vlastněná letecká firma AirBaltic oznámila, že bude muset propustit až 700 lidí. Staronový premiér Andris Kulbergs, který ve volbách získal nejsilnější mandát ze všech vítězů voleb od obnovení nezávislosti země na začátku 90. let minulého století, tak má na stole oříšek k rozlousknutí.
Právě krizová situace kolem aerolinek, které jsou klíčovým dopravcem nejen pro Lotyšsko, ale i sousední Estonsko a Litvu, je prvním testem premiéra, který se z neznáma vyšvihl do funkce letos na jaře kvůli koaliční krizi tehdejší vlády po útoku ruských dronů na lotyšské území. A stal se naprostou hvězdou, do níž zklamaní Lotyši nyní projektují velké naděje.
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