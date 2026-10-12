Zatímco americký prezident Donald Trump dočasně odvolal sankce na dovoz ruské nafty do USA a chystá další obchodní dohody s Moskvou, americký velitel jednotek NATO v Evropě Alexus Grynkewich vyslal Rusku jedno z nejsilnějších varování z poslední doby, aby se nepokoušelo napadnout území členského státu NATO.

Konflikt bezprostředně nehrozí ani není nevyhnutelný, řekl Grynkewich na bezpečnostní konferenci ve Varšavě Warsaw Security Forum, kde představil svoji „teorii vítězství“. Je ale potřeba Rusku ukázat, že aliance je připravena se bránit.

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Co se dočtete dál

  • Co řekl velitel NATO ve Varšavě.
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