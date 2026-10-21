V posledních dnech a týdnech to vypadá, že Vladimir Putin míří k vítězství. Po úvodním nezdaru s invazí na Ukrajinu, kdy se mu nepodařila původně třídenní speciální operace, byl zaskočen jednotnou reakcí Západu, hlavně Evropské unie, a jeho vojska musela dokonce ustupovat, vsadil na jinou strategii: nechat spojence trochu podusit v jejich vlastní neschopnosti najít a prosadit dlouhodobou strategii, která by směřovala k nalezení příměří.

Při pohledu na roztržku mezi Washingtonem a Kyjevem, při sledování nárůstu podpory krajní pravice a obrázků z nepokojů z Francie, při čtení zpráv o tom, jak se EU snaží své partnery odjinud – třeba Kanadu, Japonsko nebo Velkou Británii – přesvědčit, aby Ukrajině poslali víc peněz, musí Putin konstatovat, že jeho strategie se vyplácí.

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  • Co opravdu chce Trump?
  • Jaká je Putinova strategie?
  • Co svazuje Evropanům ruce?
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