Evropa dostala novou lekci z toho, jak rychle musí snížit svoji závislost na Spojených státech. Ukrajinské jednotky od úterý zaznamenávají ztrátu spojení s drony a dalšími aplikacemi, které mají terminál Starlink a pohybují se rychlostí vyšší než 160 km za hodinu.
„Týká se to hlavně Starshieldu, vysokorychlostního Starlinku. Byl omezen pro rychlost 100 mil za hodinu, což je zhruba 160 km za hodinu. Náš člověk říká, že se to stalo během noci,“ cituje deník Ukrajinska pravda vojenský zdroj. Přerušení potvrzují jeho další vojenské zdroje nebo také agentura Reuters.
Starlink patří firmě SpaceX Elona Muska, stejně jako sociální síť X, na níž mezi prvními upozornil na problém s omezením spojení Serhij Sternenko, ukrajinský dobrovolník a zakladatel jedné z nadací podporujících vojáky.
Podobně na sociální síti Telegram psal o přerušení spojení poradce ukrajinského prezidenta Serhij Beskrestnov, známý jako Flash. „Naše armáda nedostala žádné upozornění předem o tomto omezení a vedlo to k přerušení několika misí,“ uvedl Beskrestnov.
Problém to je pro aplikace, jako jsou rychle letící drony, které řídí na dálku obsluha právě pomocí spojení přes Starlink. Ukrajinska pravda tvrdí, že jí velitel jedné z jednotek ukázal video, jak dva ukrajinské drony, které měly splnit blíže neurčenou misi, ztratily spojení a nemohly dokončit svůj úkol.
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Tento způsob řízení dronů na dálku je klíčový hlavně pro letos velmi úspěšnou ukrajinskou kampaň „středního úderu“, tedy middle strike. Ukrajinské drony při ní útočí na desítky až několik set kilometrů vzdálené cíle v ruském týlu, jako jsou logistická centra, sklady, zásobovací trasy nebo velitelství. Přímé řízení přes Starlink umožňovalo například zaútočit na pohyblivé cíle, jako jsou nákladní vozy nebo pohybující se obrněná technika.
Podle vyjádření zdroje ze 7. sboru ukrajinské armády pro agenturu Reuters se při spojení během letu objevovaly výpadky spojení už při rychlosti kolem 110 kilometrů za hodinu.
Podobně mohou být omezeny i ukrajinské námořní drony, díky nimž Ukrajinci vytlačili ze západní části Černého moře ruské námořnictvo a napadají ruské lodě v jejich přístavech. Jejich rychlost pohybu je ovšem většinou menší než 160 km za hodinu.
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Oficiálně se k upravení služeb Starlinku na Ukrajině ze společnosti SpaceX nikdo nevyjádřil.
Přerušení by ale nemělo mít dopad na ukrajinské údery na ruské rafinerie, které od minulého pátku od svého telefonického rozhovoru s ruským lídrem Vladimirem Putinem požaduje americký prezident Donald Trump.
Amerika pohrozila Ukrajincům i tím, že s nimi přestane sdílet zpravodajské informace. To se prý zatím neděje, i když v pondělí dopadly na Kyjev ruské rakety bez obvyklého varování, které je závislé právě na informacích Američanů.
„Starlink je klíčový pro middle strike. Strategické údery (jako jsou útoky na rafinerie stovky a tisíce kilometrů v hloubi ruského území) mají jiné způsoby zaměřování,“ řekl HN Mykola Bielieskov, ukrajinský vojenský analytik.
Na druhou stranu, pokud podle něj ukrajinská armáda nebude moci používat právě metodu middle strike, která se jí letos velmi osvědčila, může to mít pro frontové jednotky podle něj problém. „Dost nás to poškodí. Vypadá to jako další kolo nátlaku (z Ameriky),“ řekl Bielieskov.
I další ukrajinští analytici se domnívají, že jde o tlak z USA, jak donutit vládu prezidenta Volodymyra Zelenského k tomu, aby přestala útočit na ruské rafinerie. Těmto útokům Donald Trump připisuje – v rozporu s realitou – hlavní podíl na růstu cen nafty v USA. Zdražování je pro Trumpa problém před volbami do Kongresu, které se konají 3. listopadu. Jeho republikáni v nich mohou ztratit většinu v obou komorách.
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