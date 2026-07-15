Neplní potřebu, kterou lidé vnímají jako naléhavou, je zaváděno direktivně, z centra, a má vlivné odborné kritiky, kteří se obávají ohrožení současného bankovního systému. Už to stačí k tomu, aby projekt digitálního eura, na kterém pracuje Evropská centrální banka, jež tento týden vybrala desítky poskytovatelů platebních služeb, s nimiž bude systém testovat, budil u veřejnosti podezření. Když se k tomu přidá otázka soukromí, která je s penězi, za něž přímo ručí centrální banka, zákonitě spojena, je zaděláno na vydatné konspirační teorie.

Jsou na druhé misce vah natolik silné argumenty, aby projekt a politické úsilí s ním spojené ospravedlnily?

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Co se dočtete dál

  • Proč vlastně ECB o „digitální euro“ usiluje.
  • Hrozba soukromí, nebo hotovost pro novou dobu?
  • Co znamená politicky protlačovaný projekt pro Česko?
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