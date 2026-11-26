Zdravotní pojišťovna vidí účet za léčbu hned. Její ekonomický přínos se často ukáže až později a v jiném rozpočtu. Když se člověk díky účinné léčbě vrátí do práce, domácnost má znovu příjem, do veřejných rozpočtů plynou daně a odvody a stát může ušetřit na nemocenském či invalidních důchodech. Léčbu platí zdravotní pojišťovna, část úspor se projeví v sociálním rozpočtu. Jsou to dvě kapsy jedněch kalhot.
S tím, jak Česko stárne, si pohled omezený na jediný rozpočet můžeme dovolit čím dál méně. Podle projekce Ústavu zdravotnických informací a statistiky budou v roce 2050 v Česku žít přes tři miliony lidí ve věku 65 let a více, zhruba o 830 tisíc víc než na konci roku 2023. Dlouhodobou zdravotní a sociální podporu může potřebovat přes 800 tisíc lidí. Podle konzervativního scénáře Centra ekonomických a tržních analýz se přitom pracovní síla do té doby zmenší o 11 procent. Více lidí tak bude potřebovat péči v době, kdy na její financování bude přispívat méně pracujících.
O to větší smysl má, aby lidé žili déle ve zdraví. V Česku souvisí přibližně polovina úmrtí s ovlivnitelnými rizikovými faktory, jako jsou kouření, alkohol, nedostatek pohybu nebo nevhodná strava. Podle OECD byla v roce 2022 úmrtnost z příčin, jimž lze předcházet, v Česku o 16 procent vyšší než průměr EU. To je důvod věnovat větší pozornost prevenci, včetně očkování. Ještě větší odstup máme u příčin, u nichž může úmrtí odvrátit včasná a účinná péče. Tam byla úmrtnost vyšší o 26 procent. Prostor ke zlepšení tedy máme i ve včasném záchytu nemocí a v tom, jak rychle na něj naváže léčba.
U dostupnosti inovativních léků však pacienti přichází o cenný čas. Podle ukazatele Patients W.A.I.T. Indicator se v Česku průměrná doba od evropské registrace nového léku do jeho dostupnosti za dva roky prodloužila zhruba o půl roku na 659 dní. Čekání může dál prodloužit americká cenová politika Most Favoured Nation. Pokud se nižší cena léku v některé evropské zemi promítne i do jeho ceny v USA, výrobci mohou jeho uvedení v této zemi odložit. O to důležitější je zrychlit rozhodování o úhradách a dát mu předvídatelná pravidla.
Někteří pacienti se k moderní léčbě mohou dostat rychleji díky klinickému hodnocení, a to až o několik let dříve, než by byla léčba standardně k dispozici. Evropa ale v soutěži o výzkum ztrácí pozici. Podíl Evropského hospodářského prostoru na celosvětovém počtu komerčních klinických studií klesl mezi lety 2013 a 2023 z 22 na 12 procent. Podle analýzy Deloitte přitom přináší klinický výzkum české ekonomice a veřejným rozpočtům přes pět miliard korun ročně. Rychlejší schvalování studií a stabilní pravidla mohou do Česka přilákat více výzkumných investic a dát více pacientům příležitost se do studií zapojit.
Stárnutí populace nezastavíme. Můžeme ale ovlivnit, kolika nemocem předejdeme, jak brzy je zachytíme a jak dlouho pak lidé čekají na léčbu. Až budeme rozhodovat, kam investovat veřejné peníze, ptejme se vedle ceny také na to, kolika lidem prevence a léčba pomohou zůstat déle zdraví, vrátit se do práce nebo potřebovat dlouhodobou péči později. Takové rozhodnutí má vycházet z toho, co péče přinese pacientům i veřejným rozpočtům jako celku.
Text vznikl ve spolupráci s AIFP.
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