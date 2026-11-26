Technologická značka Asus v Česku výrazně posiluje svou pozici dodavatele pro firemní zákazníky, státní správu a školství. Pod označením Asus Business nabízí notebooky, stolní počítače i další zařízení určená pro profesionální využití, rozvíjí také divizi internetu věcí. „Naši značku si lidé dlouho spojovali především s domácími počítači a gamingem. Dnes nabízíme kompletní portfolio technologií pro podniky, školy i státní správu,“ říká Petr Ondráš, šéf tuzemské komerční divize Asus.
Jak se v době boomu AI podniká výrobcům počítačové techniky?
Letošní rok je pro výrobce počítačů úplně jiný než všechny předchozí. Obrovská poptávka po infrastruktuře pro umělou inteligenci vedla k přesunu části výrobních kapacit právě do tohoto segmentu. Výsledkem je nedostatek některých komponent používaných v běžných počítačích, především operačních pamětí a SSD disků. Jejich ceny začaly velmi výrazně růst a zdražování pokračuje prakticky každý kvartál. Zákazníci přitom byli dlouhá léta zvyklí, že ceny počítačů spíš klesají nebo jsou stabilní. Letos se situace dramaticky obrátila. A předpokládám, že růst cen bude pokračovat i příští rok.
To je docela paradox. Umělá inteligence má firmám šetřit peníze, ale současně jim prodražuje počítače. Jak výrazně to změnilo trh?
Především to narušilo způsob, jakým firmy dlouhodobě plánovaly nákupy techniky. Řada zákazníků měla na začátku roku připravené rozpočty na obnovu počítačů a najednou zjistila, že jim nestačí. V prvních dvou čtvrtletích nebyl cenový rozdíl ještě tolik vidět, protože výrobci včetně nás doprodávali zařízení a komponenty nakoupené za původní ceny. Ve třetím čtvrtletí ale začaly přicházet nové dodávky za výrazně vyšší ceny. To se promítlo i do poklesu poptávky.
Samozřejmě jsme také museli zdražovat. Zároveň jsme se snažili zákazníkům situaci otevřeně vysvětlovat a dodržet naše závazky. Někteří zpočátku ani nevěřili, že jde o tak zásadní změnu, a domnívali se, že zdražování vyvolávají sami výrobci. Realita je ale taková, že jde o problém celého odvětví.
Myslíte, že může AI horečka zase opadnout a ceny se vrátí zpátky?
Osobně nevěřím, že by umělá inteligence byla jen bublinou, která jednoduše splaskne. Samozřejmě můžeme diskutovat o tom, zda se obrovské investice do AI vrátí tak rychle, jak očekávají akcionáři technologických společností. Vidíme, že i firmy s rekordními tržbami a zisky mohou na burze ztrácet, pokud nenaplní očekávání investorů. To ale nic nemění na skutečnosti, že AI představuje zásadní technologickou změnu. A výrobní kapacity, které se přesunuly do tohoto segmentu, se nemohou ze dne na den vrátit zpátky. Proto bych rozhodně nespoléhal na to, že se ceny počítačů rychle vrátí na dřívější úroveň.
Co byste tedy poradil firmě, která plánuje obnovu počítačů? Nakoupit hned, nebo počkat?
Především bych doporučil plánovat a nenechávat nákupy na poslední chvíli. Dříve byli někteří zákazníci zvyklí uzavřít dlouhodobou smlouvu s cenou platnou třeba celý rok. Dnes je takový model mnohem složitější. Samozřejmě může dávat smysl rozložit obnovu zařízení do několika etap, ale firma musí počítat s rizikem dalšího zdražování. Stejně důležité je přemýšlet o celkových nákladech. Nejde jen o pořizovací cenu notebooku. Musíte vědět, jak ho budete instalovat, spravovat, aktualizovat, servisovat a kdy ho budete chtít vyměnit. Pokud firma nakupuje techniku bez podobné úvahy, nemusí jít o investici, ale pouze o další náklad.
Může zdražování změnit i to, jestli budou firmy počítače vlastnit?
Určitě. Myslím, že znovu poroste zájem o model „device as a service“, tedy využívání počítačů jako služby. Firma nemusí zaplatit celou pořizovací cenu najednou, ale může náklady rozložit do pravidelných plateb. Naši distributoři už mají připravené programy, které takové řešení umožňují. Výhodou je především předvídatelnost nákladů a cash flow. Nemusí to být vždy nejlevnější varianta, ale pro řadu podniků může být ekonomicky zajímavější.
Mění se také to, podle čeho firmy IT techniku vybírají?
Jednoznačně. Čím dražší zařízení je, tím více zákazníci přemýšlejí o jeho životnosti a hodnotě, kterou za své peníze dostanou. Mnohem důležitější se stává servis, délka záruky nebo rychlost opravy. Pro malou firmu může být zásadní, aby měla jednoduché řešení a nemusela zaměstnávat vlastního IT specialistu. Velký podnik se stovkami zaměstnanců už řeší vzdálenou správu počítačů, bezpečnost dat, aktualizace nebo možnost centrálního monitorování zařízení na různých pobočkách. Zákazníci se také stále víc zajímají o výdrž baterie, spotřebu energie a fyzickou odolnost. Když máte ve firmě tisíc notebooků, i zdánlivě malé rozdíly v provozních nákladech mohou hrát významnou roli.
Asus si v minulosti většina lidí spojovala s počítači pro domácnosti nebo hráče. Jak moc se značka za poslední roky změnila?
Změnila se opravdu zásadně. Asus je dnes mnohem širší technologická společnost. Kromě spotřebitelských počítačů a gamingu máme rozsáhlé portfolio pro firemní zákazníky, státní správu a školství. To je oblast, kterou v Česku se svým týmem posledních šest let rozvíjím. Pod označením Asus Business nabízíme notebooky řady ExpertBook, stolní počítače i další zařízení určená pro profesionální využití. Kromě toho jsme významným výrobcem základních desek, komponent, serverů nebo síťových technologií. Nově rozvíjíme také divizi internetu věcí, která se zaměřuje například na výrobní podniky.
Na firemním trhu ovšem stojíte proti výrobcům, kteří si své pozice budují desítky let. Jak se vám daří prosazovat?
Naši tradiční konkurenti mají v tomto segmentu třeba třicetiletý náskok. My jsme v něm navíc začínali v poměrně specifickém období covidové pandemie. První velkou příležitostí bylo školství, protože tehdy dramaticky vzrostla poptávka po technice pro distanční výuku. Postupně jsme začali získávat zakázky ve státní správě a dnes dodáváme zařízení i některým z největších českých ministerstev. Současně posilujeme pozici ve firemním sektoru, kde vidíme obrovský potenciál. Za těch několik let se nám podařilo významně rozšířit produktové portfolio. Zatímco na začátku jsme měli jen základní nabídku notebooků a počítačů, dnes dokážeme oslovit malé firmy i velké podniky s velmi specifickými požadavky, například na odolnost.
Odolnost dnes hodně zdůrazňujete. Co vše musí moderní firemní notebook vydržet?
Firemní notebook je pracovní nástroj, který zaměstnanci denně přenášejí, otevírají, zavírají nebo používají na cestách. Proto se zaměřujeme nejen na materiály, ale také na celkovou konstrukci. Nedávno jsme například představili zařízení s celokovovým šasi vyrobeným z jednoho kusu kovu. Používáme také různé slitiny včetně hořčíkových, které umožňují kombinovat nízkou hmotnost s vysokou pevností. Naše firemní notebooky procházejí testováním podle vojenského standardu MIL‑STD‑810H. Testuje se například odolnost proti pádům, zatížení, teplotním výkyvům nebo polití. Důležité jsou i zdánlivé detaily jako konstrukce pantů či konektorů. Právě ty se totiž při každodenním používání často opotřebovávají. Smyslem je, aby zařízení vydrželo co nejdéle, přestože je stále tenčí a lehčí.
Jak důležité jsou pro vás malé a střední firmy, které často nemají vlastní IT oddělení?
Velmi. Jejich potřeby jsou přitom úplně jiné než u velkých korporací. Malý podnik většinou nechce složitě vybírat mezi desítkami konfigurací a studovat technické parametry. Potřebuje srozumitelnou nabídku, funkční zařízení a jistotu, že se o něj v případě problému někdo postará. Pro Česko a Slovensko máme servisní středisko v Ostravě a spolupracujeme také se sítí servisních a obchodních partnerů.
Co podle vás čeká firemní počítače v příštích pěti letech?
Umělá inteligence bude stále přirozenější součástí každodenní práce. Myslím, že se prosadí hybridní model, kdy část úloh poběží v cloudu a část přímo na zařízení díky specializovaným procesorům. Firmy si postupně uvědomí, že jim AI může výrazně zvýšit produktivitu a odstranit řadu rutinních činností. Velkým tématem zůstane bezpečnost, a to nejen softwarová, ale také hardwarová a firmwarová. Poroste význam proaktivní správy počítačů. Zařízení například dokáže včas upozornit na zhoršující se stav baterie nebo na jiný problém dřív, než dojde k poruše. A současně budou zákazníci požadovat stále lehčí, odolnější a déle použitelná zařízení. Zejména v době, kdy jejich pořizovací cena roste.
Text vznikl ve spolupráci se společností Asus
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