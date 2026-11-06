Tradiční večeře ke dni Díkůvzdání ještě běhá po farmách, ale nákupní svátek označovaný jako Black Friday, který tradičně následoval po krocaních hodech, už začal. Snaha online obchodů roztáhnout vánoční sezonu do delšího období a vyprázdnit sklady bez zahlcení logistiky dávno vyhrála nad tradicí.

V Česku už vánoční nákupy se slevami spustily všechny velké online obchody. Ještě před Alzou, která tradičně přechází z jedné slevové akce do další, zahájilo černý pátek Planeo, už 26. října. Alza počkala až do 3. listopadu a nejpopulárnější sledovanou kategorií je tradičně elektronika.

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Co se dočtete dál

  • Jak vypadají aktuální předvánoční slevy a kdy přijdou největší trháky.
  • Kde se dá koupit výkonný notebook s OLED displejem za cenu nejlevnějšího MacBooku.
  • Které elektronice se letos vyplatí vyhnout a kde naopak hledat zajímavé nabídky.
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