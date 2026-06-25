Michal Škoda dovezl v roce 1991 do Česka „kolotoč“. Spolu s osmi partnery chtěl totiž začít zpracovávat nadbytečné mléko. Inspirovali se přitom mobilními mlékárnami, jaké fungovaly v Nizozemsku. Pro dovoz ve své době neobvyklého zařízení přitom neexistovala v českých celních sazebnících definice. Tento import nicméně položil základy společnosti Hollandia Karlovy Vary. Firma dnes namísto převozné výrobny již dlouho disponuje stacionárním závodem v Krásném Údolí na Karlovarsku s produkcí až pět milionů kelímků jogurtů a dalších mléčných produktů denně.
Ačkoliv se všichni otcové zakladatelé z Hollandie stáhli a postupně prodali své podíly holdingu Hopi miliardáře Františka Piškanina, Škoda ve firmě zůstal a i po 35 letech ji stále řídí. Mezi nejúspěšnější produkty patří Selské jogurty zrající v kelímku. Ty loni dopomohly mlékárně k tržbám ve výši 1,3 miliardy korun. „Z hlediska technologie a know-how představují naše Selské jogurty vyšší level. Je to jako výroba piva nebo nějakých specialit, které také vyžadují lidský rozměr a jenom s měřením parametrů si nevystačíte,“ popisuje úskalí výroby Škoda v rozhovoru pro HN.
V úvodu vaší výroční zprávy za loňský rok se uvádí, že „v minulých obdobích nedošlo k žádným podstatným změnám“. Není určitá neměnnost a stabilita právě to, co Hollandii definuje? Tedy že se soustředíte na osvědčené portfolio výrobků a neexperimentujete s neodzkoušenými novinkami?
Použil jste oslí můstek k tomu, co je uvedeno v obchodním rejstříku, a tam hezky svítí loňské tržby ve výši 1,3 miliardy korun a hospodářský výsledek 50 milionů korun. Rozhodně se nemáme za co stydět. Co se ale týká vaší otázky, že se nic neděje, tak to by určitě nebyla dobrá zpráva a znamenalo by to, že nás konkurence převálcuje, a nedosáhli bychom takového výsledku. Stále proto pracujeme jak na stávajícím portfoliu, tak na nových výrobcích. Chystáme nové produkty s vyšší přidanou hodnotou z oblasti longevity, ale o tom zatím nemohu mluvit. Během posledních tří let jsme také otočili podíl privátních a našich vlastních značek na celkových prodejích. Dříve to bylo 60 ku 40 procentům, dnes je to naopak.
Co se dočtete dál
- Jak se Hollandii podařilo otočit poměr vlastních a privátních značek.
- Proč jsou podle Michala Škody slevové aplikace řetězců neférové.
- Jak výrobu jogurtů ovlivňují kolísavé ceny mléka a proč jsou aktuálně na minimu.
- Jak Hollandia před 35 lety vznikla.
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