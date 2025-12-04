Máslo, které loni touto dobou patřilo k nejdražším položkám nákupního košíku, je letos překvapivě laciné. Za nezvykle nízkou cenou stojí souhra několika faktorů, které začaly působit už během podzimu.
Podle datové analytičky portálu Kupi.cz Moniky Kopčilové se běžná listopadová cena kostky másla meziročně snížila o sedm procent na 64,50 koruny. V akci pak máslo minulý měsíc vycházelo v průměru na 44,50, tedy o 22 procent méně než před rokem. „Nejnižší cena v rámci letákových akcí klesla ke konci měsíce na 27,90, tedy za polovinu toho, co loni,“ uvedla pro HN Kopčilová. Podobný obraz podle ní ukazuje i první prosincový týden.
Co se dočtete dál
- Proč je máslo letos o polovinu levnější než loni.
- Jaké kroky v posledních měsících překvapivě změnily trh s mléčnými výrobky.
- Co říkají odborníci o tom, zda nízké ceny vydrží.
