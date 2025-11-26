Z malé venkovské mlékárny se čtyřmi zaměstnanci, kterou po svých předcích převzal v roce 1971, vybudoval obří potravinářské impérium. Nyní pětaosmdesátiletý Theo Müller se díky tomu stal jedním z nejbohatších Němců.
Jeho koncern Unternehmensgruppe Theo Müller (UTM), sídlící v Lucemburku a podnikající ve 13 zemích, v minulosti rázně expandoval. Akvizice přitom pokračují a byznys stále slušně vynáší, ale co bylo, už nemusí být. Sám Müller, kterému v Česku patří mlékárna Pragolaktos, se totiž netají tím, že se osobně přátelí se špičkami krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD). A to se promítá i do byznysu.
