Cenové nůžky mezi točeným pivem v gastronomii a lahvovým, případně plechovkovým nápojem z obchodu se čím dál více rozevírají. Rozhodnutí spořivého pivaře, zda zajít do kolektivu, nebo popíjet podomácku sám, tak není moc složité. Za stejnou cenu, kterou by zaplatil v restauraci, dostane v řetězci rovnou čtyři kusy. Trend může mít pro gastronomii i pivovarnictví dalekosáhlé následky.
Co se dočtete dál
- Kolik aktuálně stojí pivo v hospodě a v řetězci.
- Jak se ceny změnily za poslední čtyři roky.
- Proč ceny piva v hospodách rostou rychleji než v obchodech.
- Jaký dopad mají rozevírající se cenové nůžky na pivovarnictví a gastronomii.
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