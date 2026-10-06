Zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) byli v uplynulých týdnech v Plzeňském Prazdroji na neohlášeném místním šetření. Antimonopolní úřad v úterý uvedl, že kvůli podezření na zneužití dominantního postavení byl u jednoho z výrobců piv, název firmy ale nezveřejnil. Plzeňský Prazdroj na dotaz ČTK odpověděl, že lidé z antimonopolního úřadu byli u něj, firma má však o zákonnosti postupu ÚOHS pochybnosti a chce se bránit.
Úřad v úterý o věci informoval v tiskové zprávě. „Důvodem je možné zneužití dominantního postavení v oblasti on trade prodeje piva. Uskutečnění místního šetření neznamená, že k nezákonnému jednání skutečně došlo a že v dané věci bude zahájeno správní řízení, případně uložena sankce,“ uvedl ÚOHS. On trade prodej znamená prodej piva v restauracích, hospodách a dalších gastronomických zařízeních. Jméno firmy úřad až do skončení případného správního řízení neuvádí.
Při místních šetřeních úřad prověřuje prvotní podezření na možné porušování zákona o ochraně hospodářské soutěže, tedy možné spáchání kartelové dohody nebo zneužití dominantního postavení, a zajišťuje důkazy, které takové jednání dokládají.
„Můžeme potvrdit, že u nás proběhlo místní šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pověřeným osobám úřadu jsme po dobu šetření poskytli plnou součinnost. Máme však pochybnosti o zákonnosti a přiměřenosti provedeného šetření, a proto jsme se rozhodli využít dostupné právní prostředky k ochraně našich práv,“ odpověděl na dotaz ČTK Zdeněk Kovář, mluvčí Plzeňského Prazdroje, největšího tuzemského pivovaru. Další podrobnosti nelze podle něj po dobu šetření komentovat.
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