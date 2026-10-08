Ostravský pivovar Ostravar, který je součástí Pivovarů Staropramen, příští rok postupně ukončí výrobu. Jeho klíčové značky se budou vyrábět v Praze na Smíchově. Ukončení výroby se dotkne přibližně 120 lidí. ČTK to ve čtvrtek oznámila mluvčí Pivovarů Staropramen Kateřina Pavlíková.
„Rozhodnutí navazuje na dlouhodobý vývoj pivního trhu, klesající spotřebu piva, rostoucí výrobní a provozní náklady, například na obalové materiály, energie či dopravu, a potřebu efektivněji využívat výrobní kapacity v rámci celé pivovarnické sítě,“ uvedla mluvčí. Provoz v Ostravě se bude utlumovat v několika etapách, aby měli zaměstnanci dost času na přípravu.
Proč některému pivu rychle padá pěna a jiné si drží nadýchanou „čepici“? Vědci mají po letech výzkumu jasno
„Jedná se o jedno z nejtěžších rozhodnutí, která jsme v posledních letech museli učinit. Velmi dobře si uvědomujeme, že Ostravar je mnohem víc než jen pivovar. Po generace byl součástí Ostravy a sehrál důležitou roli v rozvoji pivovarnictví, v životech našich zaměstnanců i celé komunity,“ uvedl vedoucí Pivovarů Staropramen pro Česko a Slovensko Martin Čermák.
Podnik podle něj ke konsolidaci výroby přistupuje po pečlivém zvážení a po rozsáhlé analýze výsledků i nákladů. „Musíme však primárně zajistit dlouhodobou udržitelnost byznysu, provozní efektivitu a konkurenceschopnost výroby piva v České republice i do budoucna. O to těžší je pro nás skutečnost, že se změna dotkne přibližně 120 kolegů na pozicích spojených přímo s výrobou piva, jejichž dosavadní práce si velmi vážíme,“ uvedl Čermák.
Personální ředitelka společnosti Lenka Adamcová uvedla, že o postupném utlumení výroby informovali odborové organizace i všechny zaměstnance. „Jako odpovědný zaměstnavatel jsme nad rámec podmínek podle platné kolektivní smlouvy připravili také komplexní program podpory pro dotčené kolegyně a kolegy, který zahrnuje nejen individuální konzultace či pomoc při hledání nových pracovních příležitostí, ale také psychologickou podporu pro ty, kteří ji budou potřebovat,“ uvedla Adamcová.
Opilá hypotéza. Jak alkohol sice škodí zdraví, ale zároveň pomohl vybudovat dnešní civilizaci
Mluvčí uvedla, že výroba bude z Ostravy postupně převedena do pivovaru na pražském Smíchově, kde bude společnost pokračovat v dlouhodobém posilování provozní efektivity a spolehlivosti i rozvíjet produktové portfolio. „Kvalitu a chuť ostravarských piv bude garantovat bývalý vrchní sládek Ostravaru, který stál mimo jiné za klíčovými recepturami pivovaru,“ uvedla Pavlíková.
Firma bude také pokračovat v budování vztahů se zákazníky a obchodními partnery v Moravskoslezském kraji, který pro ni podle mluvčí zůstává jedním z klíčových regionů. V oblasti bude nadále rozvíjet obchodní i marketingové aktivity a spolu s logistickým a distribučním zázemím zajistí kontinuitu zákaznického servisu, logistiky a prodeje.
Ostravar založený v roce 1897 je jedním z deseti největších pivovarů v Česku. Většina jeho produkce se vypije na Ostravsku, Karvinsku, Opavsku a Novojičínsku. Pivovary Staropramen jsou součástí severoamerické pivovarské skupiny Molson Coors. Dlouhodobě jim na českém pivovarském trhu patří druhá příčka za Plzeňským Prazdrojem.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit