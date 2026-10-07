Britská poštovní společnost Royal Mail, nad kterou v loňském roce získala kontrolu skupina EP Group českého podnikatele Daniela Křetínského, hodlá do konce příštího roku zrušit kolem 2500 pracovních míst. To odpovídá zhruba dvěma procentům její celkové pracovní síly. Informoval o tom ve středu server BBC s odvoláním na prohlášení podniku.
Britská pošta se potýká s rostoucí konkurencí a klesající poptávkou po doručování dopisů. Plánované rušení pracovních míst se má týkat kancelářských profesí a dalších podpůrných pracovních pozic. Součástí opatření však nebudou poštovní doručovatelé ani řidiči. Royal Mail má celkově zhruba 131 tisíc zaměstnanců. Snížení jejich počtu chce dosáhnout prostřednictvím dobrovolných odchodů pracovníků, píše BBC.
Kdo koupí Evropu? The Economist vyzdvihuje roli Daniela Křetínského jako hlavního dealmakera kontinentu
„Navrhované změny odstraní duplikaci činností a umožní nám více investovat do služeb pro zákazníky,“ uvedl šéf podniku Alistair Cochrane. „Navrhované změny nebudou snadné, jsou však důležitou součástí snahy o vybudování silnější, jednodušší a na budoucnost připravené Royal Mail,“ dodal.
Royal Mail čelí rostoucímu tlaku na zlepšení kvality služeb. Regulační úřad Ofcom v červnu zahájil vyšetřování kvůli tomu, že firma ve finančním roce, který skončil v březnu, nesplnila stanovené cíle pro doručování zásilek. Vloni Ofcom poště vyměřil rekordní pokutu 21 milionů liber (zhruba 600 milionů korun) za nesplnění cílů v předchozím finančním roce.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit