Microsoft ve středu 7. října uvedl na trh novou řadu počítačů Surface vybavených čipovou sadou RTX Spark od Nvidie. Vstup Nvidie do světa osobních počítačů přišel po ročním odkladu a nenaplní naděje uživatelů, kteří chtějí Macbook Neo s Windows.
Nvidia se drží strategie, která z firmy udělala nejhodnotnější společnost na světě: maximální výkon s odpovídající cenou. Vedle Microsoftu ukazují nyní počítače s novým čipem i další výrobci, všichni ale drží vysoké ceny.
Co se dočtete dál
- Proč Nvidia po letech zkouší ARM znovu právě ve Windows a co od ní Microsoft čeká.
- Proč nejlevnější RTX Spark stojí několikanásobně víc než MacBook Neo a přesto může dávat smysl.
- Co rozhodne o úspěchu RTX Spark víc než samotný výkon čipu.
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