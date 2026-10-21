V Česku vznikl vůbec první tzv. evropský fond dlouhodobých investic známý pod zkratkou ELTIF – European Long-Term Investment Fund. Tento typ fondu je určen drobným investorům a řídí se jednotnými pravidly platnými pro všechny země EU. Získání potřebné licence od ČNB oznámil v těchto dnech fond PeopleCARE, za kterým stojí tuzemská skupina Care SICAV. Investovat bude do domovů pro seniory, včetně jejich provozovatelské společnosti. Během prvních tří let plánuje fond vybrat od investorů 900 milionů korun. 

Svůj nemovitostní fond zahrnující senior domovy tento týden představila také skupina Penta, ta přitom zvolila strukturu čistě realitního fondu otevřeného i retailovým investorům. Penta i majitelé Care SICAV tak cílí na development v oblasti sociálních služeb, kde očekávají vzhledem ke stárnutí populace velký boom. 

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Co se dočtete dál

  • Co je nový fond typu ELTIF a co znamená pro drobné investory.
  • Jak má fungovat certifikát pro umístění v domově seniorů.
  • Jaký výnos mohou klienti očekávat.
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