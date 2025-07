Služby dlouhodobé péče čerpalo v roce 2023 celkem 179 tisíc lidí, postižených a zejména seniorů. Počet těch, kteří budou potřebovat péči, přitom v příštích letech v jednotlivých krajích prudce stoupne. A to až o dvě třetiny, za čtvrt století to bude 323 tisíc lidí. Nejrychlejší přitom bude nárůst v příštích deseti letech. Do domova pro seniory se prakticky nebude možné dostat a největší problém čeká Středočeský kraj. Vyplývá to z predikce ministerstva práce do roku 2050, kterou mají HN k dispozici.

Dlouhodobá péče zahrnuje celou paletu služeb – od návštěv pečovatelů přímo v domácnostech přes denní asistenci seniorům ve stacionářích až po jejich dlouhodobý pobyt v domovech. Stát už teď ví, že nedokáže zajistit nárůst kapacit v domovech seniorů, a rýsuje se také problém s nedostatkem pracovníků v sociální oblasti. Jaká se nabízejí řešení?

