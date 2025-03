Vysokoškoláků, kteří využívají programu Work and Travel a o prázdninách jezdí pracovat a posléze cestovat do Ameriky, stále ubývá. Důvod? Přestává to být atraktivní. I kvůli tomu, že jet do Evropy je výhodnější a také jednodušší. Program vznikl jako...

28. 2. 2025 ▪ 6 min. čtení