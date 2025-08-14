Čtyřicetiletá žena pracovala jako právnička v jedné z českých bankovních společností. Občas pracovala z domova, ale někdy neměla dostatek práce na celou pracovní dobu. Začala proto hledat způsob, jak část dne dělat i jiné věci mimo počítač, ale přitom na pracovním chatu vypadat zaneprázdněně. „Firma vždy kontrolovala, zda jsme v požadovaném čase online. Našla jsem aplikaci, která simulovala stisknutí klávesy. Díky tomu jsem byla pořád aktivní, přitom jsem vařila oběd, uklízela nebo si četla knížku,“ popisuje žena, která si nepřála zveřejnit své pravé jméno.
Podobné počítačové programy souvisí s trendem, kterého si odborníci všímají zejména v posledních měsících, kdy roste tlak na návrat zaměstnanců do kanceláří. Firmy vnímají pokles angažovanosti a produktivity svých lidí a často zvyšují dohled nad tím, zda skutečně během pracovní doby něco dělají. Zaměstnanci v reakci hledají nové způsoby, jak na pracovišti i na dálku vypadat co nejvíce zaneprázdnění.
Toto chování, známé v americkém prostředí pod pojmy ghostworking nebo performative productivity, volně navazuje na dříve rozšířený quiet quitting – nárůst počtu lidí, kteří dělají v práci jen to nutné a odmítají například zůstávat přesčas. A značí hned několik negativních věcí o firmě.
Co se dočtete dál
- Tři nejčastější způsoby, jak zaměstnanci „dělají, že dělají“.
- Jak firmy odhalují „předstírače práce“.
- Co ghostworking vypovídá o stavu firmy.
