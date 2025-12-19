Majitelé světových technologických firem to zmiňují poslední roky. Je čas se zamyslet, kolik pater musí firmy skutečně mít – a jestli jich náhodou není moc. „Asi nechceme mít strukturu, která spočívá jen v tom, že manažeři řídí manažery, kteří řídí manažery řídící další manažery, a ti řídí lidi, již dělají skutečnou práci,“ popsal například už před třemi lety šéf Mety Mark Zuckerberg.
Vlna vyhazovů středního managementu už postupně zasáhla velkou část amerických korporací, loni se tam mluvilo o „roku velkého zplošťování“. Letos se pak v rámci tlaku na zefektivnění projevila stejná tendence i v tamních malých a středních firmách. A trend bude pokračovat i v příštím roce. Postupně na něj naskakují i některé české podniky a zhodnocují své první zkušenosti s jednodušší strukturou. Jak to udělat správně a kde bývají hlavní zádrhely?
Co se dočtete dál
- Jaké jsou zkušenosti firem s omezením středního managementu.
- Na co je třeba si dát pozor.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.