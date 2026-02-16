Nejen že se s novou vládou otevřela otázka financování neziskových organizací, téma už se dokonce promítá do konkrétních rozpočtových rozhodnutí. Napříč resorty i v globálním měřítku dochází k razantním škrtům, některé programy končí a řada organizací vstupuje do období nejistoty.

Vedle politických a ideových sporů má tento vývoj jeden podstatný praktický dopad, který zatím stojí stranou pozornosti: na trh práce se uvolňují zkušení manažeři s odpovědností za velké rozpočty, týmy a projekty v mimořádně náročných podmínkách. Právě zde by české firmy měly zbystřit.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdo přesně vstupuje na trh práce z řad neziskových organizací.
  • Jaké konkrétní kompetence a zkušenosti přinášejí manažeři z nezisku.
  • Jak upravit náborové otázky a jazyk, aby firmy rozpoznaly relevantní zkušenost.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.