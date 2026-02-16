Nejen že se s novou vládou otevřela otázka financování neziskových organizací, téma už se dokonce promítá do konkrétních rozpočtových rozhodnutí. Napříč resorty i v globálním měřítku dochází k razantním škrtům, některé programy končí a řada organizací vstupuje do období nejistoty.
Vedle politických a ideových sporů má tento vývoj jeden podstatný praktický dopad, který zatím stojí stranou pozornosti: na trh práce se uvolňují zkušení manažeři s odpovědností za velké rozpočty, týmy a projekty v mimořádně náročných podmínkách. Právě zde by české firmy měly zbystřit.
Co se dočtete dál
- Kdo přesně vstupuje na trh práce z řad neziskových organizací.
- Jaké konkrétní kompetence a zkušenosti přinášejí manažeři z nezisku.
- Jak upravit náborové otázky a jazyk, aby firmy rozpoznaly relevantní zkušenost.
