Ve funkci ministra práce a sociálních věcí byl Aleš Juchelka (ANO) sotva pár hodin, když oznámil velké personální změny ve svém úřadě. Zrušil některé odbory, odstavil řadu úředníků a mimo jiné se rozloučil se dvěma klíčovými experty na ochranu dětí, kteří na ministerstvu práce působili dlouhé roky. Proti tomu se ale zvedla vlna nevole, zaměstnanci sepsali petici a Juchelka byl pod tlakem veřejnosti i lidí z vlastní strany. Nakonec ministr couvl, jenže stylem, nad kterým experti stejně kroutí hlavou.
Co se dočtete dál
- Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) ihned po nástupu zrušil některé odbory, odstavil řadu úředníků a mimo jiné se rozloučil s dvěma klíčovými experty na ochranu dětí. Proti tomu se ale zvedla vlna nevole, zaměstnanci sepsali petici a Juchelka nakonec couvl.
- Kam nakonec zkušené právníky zařadil?
- A co na to říkají experti?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.