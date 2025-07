Slovo prokrastinace bylo jeden čas všude. Jako by se konečně našel výraz, který tu dlouho chyběl – něco, čím označit ten často nevysvětlitelný pocit, kdy se nedokážete do něčeho pustit a neustále to odkládáte. Na řešení tohoto problému se zaměřila řada knih, online kurzů nebo mobilních aplikací, které pomáhaly konečně odložit telefon a začít s prací. Co když jsme ale tento jev celou dobu chápali špatně a vlastně neexistuje? Experti popisují, co se za chorobným odkládáním věcí většinou ve skutečnosti skrývá a jak tyto překážky odstranit a být produktivní.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak se změnilo vnímání prokrastinace.

Jaké jsou tři nejčastější důvody odkládání činností.

A jak tyto překážky odstranit.