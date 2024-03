Může to být jenom jedna myšlenka. Mozek večer před spaním dokola přehrává nepříjemný rozhovor, který jste ten den vedli se šéfem. Předhazuje vám, co jste mohli říct lépe, nebo náměty na to, co si o vás skutečně myslí. Myšlenky se začnou nabalovat a cyklit. Typický „overthinking“, tedy přílišné „řešení“. S tímto jevem se potkává stále více lidí. Jak se ze spirály myšlení dostat?

Podle psychologa Pavla Pařízka se psychika při overthinkingu dostává do nouzového režimu. Mozek se snaží převzít kontrolu nad situací, která je pro něj stresující. Zároveň ale dotyčnému brání, aby na tuto situaci reagoval emotivně. „Je to symptom přetížení psychiky, který nás znecitlivuje vůči našemu prožívání.“

