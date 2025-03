Vedení ostravského vývojářského studia Blaze došlo v rámci interního šetření k jasnému závěru. Home office se jim nevyplácí. Jeho zaměstnanci totiž byli během práce z domova až o třetinu méně produktivní. Rozhodli se proto před čtyřmi měsíci začít testovat nový systém odměňování vývojářů – ti, kteří dochází do kanceláře, dostávají vyšší bonusy. A tento režim si chválí i sami pracovníci, pro které funguje jako účinná motivace do práce chodit. Příklad této malé firmy ukazuje možné řešení tlaku firem na návrat zaměstnanců do kanceláří – dát jim na výběr mezi home officem a vyšší mzdou.

Zbývá vám ještě 90 % článku