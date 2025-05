Investiční aktivita na středoevropském trhu komerčních nemovitostí v loňském roce rostla, což naznačuje postupné oživení celého sektoru. Pozitivním signálem je rostoucí podíl lokálního kapitálu, což zrcadlí rostoucí důvěru v regionální ekonomiku. V roce 2024 se v Česku zobchodovala aktiva na úrovni dvou miliard eur, z čehož lokální kapitál dosáhl podílu téměř 90 procent. Segment kancelářských budov z těchto hodnot činil 360 milionů eur.

Jsem toho názoru, že investiční aktivita ve středoevropském regionu i letos poroste, což už potvrzují čísla z prvního kvartálu. Trend by měly podpořit nižší úrokové sazby, a tím levnější financování nemovitostí, ale i příliv nového kapitálu především do českých realitních fondů, a to od kvalifikovaných i retailových investorů.

Po období nejistoty způsobeném pandemií a následnými ekonomickými výkyvy včetně inflačního šoku a růstu úrokových sazeb se situace konkrétně na trhu kancelářských nemovitostí začíná stabilizovat. Ačkoliv firmy nadále využívají hybridní modely práce nastavené v dobách pandemie, vrací se potřeba fyzických prostor pro týmovou spolupráci a budování firemní kultury.

Změnily se však požadavky na kancelářské prostory. Zvýšený zájem je především o prémiové lokality s dobrou dopravní dostupností a bohatou občanskou vybaveností. Klíčovým faktorem se stává udržitelnost – budovy s environmentální certifikací dosahují vyššího nájemného a nižší neobsazenosti. S postupujícími regulatorními požadavky EU na ESG reporting nabývá tento aspekt na významu.

Pokles úrokových sazeb v loňském roce významně zlepšil podmínky pro financování nových akvizic. Institucionální investoři a realitní fondy obnovili zájem o kvalitní kancelářská aktiva v celém regionu. První čtvrtletí roku 2025 přineslo několik významných transakcí, což potvrzuje, že investoři vnímají současnou situaci jako příležitost pro vstup na trh. Přestože objemy zatím nedosahují rekordních úrovní z let 2018–2019, trend je jednoznačně rostoucí.

Realitní fondy, včetně těch zaměřených na kancelářské budovy, jsou atraktivní investiční příležitostí pro ty, kteří očekávají růst cen nemovitostí. Nabízejí zajímavé výnosy a jsou stabilizačním prvkem investorského portfolia. Vidíme to i na dlouhodobé výkonnosti našich realitních fondů, Office i Retail podfondům se daří stabilně doručovat cílovaný výnos a oba se řadí mezi nejvýkonnější fondy v daných segmentech.

Kancelářský trh směřuje k nové rovnováze. Neočekává se další snižování hodnot nemovitostí v portfoliích českých realitních fondů, naopak lze předpokládat mírný růst nájmů. Nová výstavba zůstává i nadále omezená, což by mělo podpořit hodnotu stávajících kvalitních budov.

Akviziční aktivita zůstane silná především u objektů splňujících současné požadavky na flexibilitu, technologické vybavení a udržitelnost. Jsem přesvědčen, že po náročných letech se kancelářský trh vrací k růstu, přičemž nové parametry úspěchu reflektují změny v pracovních návycích i regulatorním prostředí.