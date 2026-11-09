Vybudoval korporaci, jejíž náskok na hardwaru pro umělou inteligenci konkurence na celém světě roky marně dohání. Má velký zájem na dobrých vztazích Západu s Čínou a současně svými argumenty ovlivňuje nejmocnějšího muže světa, prezidenta USA Donalda Trumpa. A k tomu je přes čtyřicet let ženat. Jestli je někdo vysněným cílem pekingských tajných služeb, tak je to Jensen Huang, zakladatel a šéf společnosti Nvidia.
Uplatit ho samozřejmě není možné, s majetkem přes sto padesát miliard dolarů patří mezi nejbohatší lidi světa. Nespolupracoval by ani z ideologických důvodů. Rodák z Tchaj-wanu je sice etnický Číňan, ale od dětství žije v Americe a je spjatý s Kalifornií tak, že by neměl problém ani s placením (nakonec nepřijaté) miliardářské daně. Zbývá tradiční cesta tajných služeb: dostat do blízkosti zájmové osoby krásnou ženu.
Co přesně se odehrálo a jaký vliv přes ni mohl Peking získat, se stále vyšetřuje, ale okolnosti intimního vztahu Jensena Huanga s jmenovkyní Alicí Huang jsou víc než podezřelé.
Co se dočtete dál
- Jak se dlouhovlasá kráska dostala do blízkosti šéfa Nvidie.
- Čím byla firma, pro kterou pracovala, podezřelá.
- Co Bílý dům věděl a proč nezasáhl.
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