Víc než třiadvacet milionů kalifornských voličů dostalo v uplynulých dnech volební lístek, kterým mohou rozhodnout, zda si má jejich stát vzít z majetku nejbohatších až sto miliard dolarů. Tedy sumu o něco vyšší než celkové roční příjmy českého státního rozpočtu. O zavedení jednorázové pětiprocentní daně z majetku budou občané Kalifornie rozhodovat během stejného hlasování, které může připravit republikány o většinu v obou komorách Kongresu.
V Kalifornii, státu s přehledem největším výkonem ekonomiky v celé americké federaci, je přitom zdaleka největší koncentrace miliardářů. Pokud bude návrh označený jako Proposition 40 schválen, nebude před daní úniku. Postihla by totiž všechny superboháče, kteří byli ve „Zlatém státu“ hlášeni 1. ledna 2026. Retroaktivnosti se kalifornští odboráři, kteří za návrhem stojí, nebojí, čímž chtějí eliminovat erozi daňové základny.
Daň se má počítat z majetku oceněného ke konci tohoto roku, přičemž stát bude chtít peníze hned s dalším daňovým přiznáním. Kdo by preferoval splátky, musí počítat s tím, že mu daňovou povinnost zvedne úrok ve výši 7,5 procenta.
Někteří velmi známí boháči si stihli sbalit kufry dřív, další financují kampaň proti tomu, aby voliči daň schválili. Jeden mimořádně populární miliardář však prohlásil, že se daní nebojí a zaplatit ji by pro něj byla čest.
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