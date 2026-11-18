Americká technologická společnost Nvidia ve třetím čtvrtletí svého fiskálního roku 2027 dokázala utržit o 103 procenta více než před rokem a o pětinu více než v předchozím kvartálu. Prozatímní generální ředitelka firmy Colette Kressová k rekordním výsledkům přidala také pozitivní očekávání do dalšího čtvrtletí.
Více než stávající výsledky ale o budoucnosti firmy rozhodnou další kroky současného vedení. To musí reagovat na odchod Jensena Huanga, který firmu spoluzakládal a 33 let vedl. Nvidia odmítla jeho potenciální návrat, přestože jeho osoba byla zásadní pro spolupráci s největšími dodavateli i zákazníky.
Co se dočtete dál
- Jak vypadají výsledky Nvidie podle segmentů a kde firma vidí další růst.
- Co firma čeká od dalšího čtvrtletí a celého příštího finančního roku.
- Jak se vedení firmy vypořádalo s nabídkou Jensena Huanga na návrat.
- Proč Nvidia nepočítá s příjmy z čínských datových center.
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