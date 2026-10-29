Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) se několikrát pochválila, že se daří nabírat nové vojáky rychleji, než se plánovalo. Pokud ale v pondělí schválí klíčový dokument pro rozvoj armády známý pod zkratkou KVAČR, nebudou mít noví vojáci, kde sloužit ani bydlet, a nebudou mít také, s čím Česko bránit.

Kabinet připouští, že situace v Evropě se horší a její obyvatelé Evropané jsou víc odpovědni za svoji obranu a také že Česko neplní 70 procent požadavků aliance. Pokud tedy například budou čeští vojáci vysláni bránit východní hranici NATO, tak existuje riziko vyšších ztrát než u spojenců, kteří modernizaci ozbrojených sil nezanedbávají.

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