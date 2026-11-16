Když se před dekádami objevily relativně nenápadné firmy poskytující e-shop, internetové vyhledávání nebo studentskou seznamku přes web, málokdo čekal, že Microsoftu a Applu začnou v dominanci ve svých oborech, ale i celkovou tržní hodnotou konkurovat. Dnes, jen po pár letech, už tito korporátní obři, jakými jsou Amazon, Alphabet nebo Meta, čelí nástupu další vlny gigantických technologických projektů. Ta je nejen v ekonomickém smyslu může již brzy dále překonat.
Jeden z nich vstoupí v druhé polovině listopadu na americkou burzu Nasdaq. Anthropic, tvůrce jazykového modelu Claude, banky oceňují až na 1,4 bilionu dolarů a jen z prodeje nových akcií má získat 58 až 64 miliard.
Co se dočtete dál
- Kolik peněz získá Anthropic z prodeje nových akcií.
- Jaké budou plánované investice firmy.
- Lze srovnat IPO Anthropicu s kuponovou privatizací v Česku.
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