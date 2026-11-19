Výročí sametové revoluce a zážitek z víkendové demonstrace na Letné mě tentokrát přivedly k úvahám mimo obvyklou oblast ekonomiky a investování. Často mám pocit, jako by od revoluce uběhlo pár let, zatímco komunisté tady vládli celou věčnost. Proto mě zarazilo, že obě etapy již začínají být podobně dlouhé. Od listopadu 1989 již uplynulo 37 let. A komunisté tu vládli 41 let.
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