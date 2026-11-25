Miluju motivaci, adventní kalendáře a filmové hlášky,“ představuje se na svém webu ilustrátorka Lenka Samešová. Nevšední koníček dokládá bohatou sbírkou různorodých adventních kalendářů na svém instagramovém profilu pod záložkou „Advenťáky“. Klasickou bonboniéru s vánočním motivem tu ale nenajdete. Galerie spíš čítá stovky originálních nápadů firem, které nabízejí adventní kalendáře s parfémy, rumy, výherními losy, doplňky stravy, semínky, keramikou, nářadím, fitness pomůckami nebo třeba rybářskými nástrahami. Některé z nich mají i desetitisícové cenovky a ty nejdražší světové kuriozity jsou v přepočtu za několik milionů korun.
Samešová se o netradiční kalendáře začala zajímat už v dětství. „V té době existovaly jen ty čokoládové. Já jsem čokoládu jíst nemohla, a tak jsem byla o tuhle předvánoční radost připravená,“ vzpomíná sběratelka adventních zajímavostí. Pak jí ale rodiče přivezli z Německa adventní kalendář s gumovými medvídky a tím začala její celoživotní vášeň.
Jiné než čokoládové kalendáře se dlouho daly sehnat jen v zahraničí. „Teprve v posledních asi deseti letech se s nimi roztrhl pytel i v Česku,“ říká Samešová. Firmy pochopily, že dvacet čtyři maličkostí ocení nejen děti, ale i dospělí, a začaly se předhánět ve výrobě designových kalendářů se svými produkty, které využívají jako prezentaci sortimentu nebo jako prémiové předvánoční zboží.
„Za posledních pět let to šlo extrémně nahoru a různé adventní kalendáře zažívají obrovský boom,“ dodává Samešová.
Unboxing, nebo překvapení?
Zatímco tradiční dětské kalendáře s čokoládkami se primárně nakupují v kamenných obchodech, boom těch kosmetických je vidět spíše v online prostoru, a to především na sociálních sítích, kde kalendáře prezentují influenceři. Tiktokerka a youtuberka Terysa s tím začala už v prvním říjnovém týdnu: „Čauky, já vás vítám u dnešního videa! Vím, že jsem hrozná, jako obchody, a ještě před Halloweenem řeším Vánoce. Ale zjistila jsem, že trend kalendářů je tady dřív…“ říká energickým hlasem ve videu, kde postupně otevírá všechna okénka adventního kalendáře s dekorativní kosmetikou.
Každý dárek svým osobitým stylem okomentuje a na závěr přidá hodnocení, v čem je kalendář „boží“ a proč se vyplatí si ho koupit. V následujících videích pak rozbaluje další a další kalendáře, od diskontních značek se dostane i k výběrovým produktům a počty zhlédnutí i komentářů naznačují, že tato forma prezentace vzbuzuje mezi sledujícími velkou pozornost. „Lidé po nich děsně vyvádějí, některé jsou vyprodané už v září,“ potvrzuje Samešová.
Veřejným rozbalováním nebo prezentací obsahu na stránkách výrobce se sice stírá kouzlo překvapení, zákazníci to ale očividně vyhledávají a zejména u dražších kalendářů nechtějí kupovat zajíce v pytli. „Možná nevíte, co bude ve kterém okénku, takže nějaký efekt překvapení tam zůstává. Zároveň ale víte, jaké produkty v kalendáři najdete, a to je důležité, protože jak šel trend nahoru, šla pochopitelně nahoru i cena,“ všímá si Samešová.
Některé firmy nicméně nechají tohle rozhodnutí na zákaznících. Německá značka Rosental Organics má například na stránkách produktu interaktivní spoiler, kde se po kliknutí na příslušné okénko zobrazí návštěvníkům konkrétní produkt, který v kalendáři v daný den najdou. Můžou se tak sami rozhodnout, jestli se se všemi dárky seznámí dopředu, nebo si dopřejí chvilku napětí při každodenním otevírání.
Jiné značky pracují s překvapením cíleně, jako český výrobce pánské kosmetiky Angry Beards, který u kalendáře informuje zákazníky svým peprným marketingovým stylem, že obsah nechává pod pokličkou, „ať má rozbalování pořádný koule.“ Uvádí ale celkovou hodnotu produktů, aby bylo jasné, že výrazně přesahuje prodejní cenu kalendáře. „Nejtěžší úkol? Nevybrat celej pytel hned první den,“ radí dál autoři kalendáře. Každé ráno má majitele „plného pytle“ čekat další překvapení, které je kořením tohoto typu zboží.
Limitované edice i umělecká díla
Mezi trendy rozhodně patří korejská kosmetika. Ve formě adventního kalendáře ji nabízí například firma Ksisters pod názvem Seoul’s Journey a jeho cena přesahuje pět tisíc korun. Své adventní sady korejské kosmetiky sestavili také internetoví prodejci Notino nebo Kocos Beauty. Druhý jmenovaný ji doplnil ještě o stylovou tašku na každodenní nošení, která zůstane zákazníkům po rozbalení všech dárků. To je mimochodem nápad, který u adventních kalendářů využívá řada tvůrců. Obal adventních překvapení je designovaný tak, aby byl sám o sobě šikovným dárkem a nemusel nakonec skončit v koši. Někdy je to dřevěná bedýnka, jindy kožené pouzdro, úložný box, kosmetická taška nebo kufřík.
Kromě praktického využití může mít obal také estetickou hodnotu. S adventním kalendářem letos poprvé přišla třeba česká firma Manufaktura a dárky zabalila do pohádkového domečku designovaného ilustrátorkou Nikol Kirschnerovou. Ten je sám o sobě půvabnou vánoční dekorací.
Žádaným produktem je koneckonců i samotný obal. Mnohé rodiny si chtějí adventní kalendář naplnit vlastními dobrotami nebo dárky podle své fantazie. Pořizují si k tomu designové sáčky, věšáky, textilní kapsy nebo truhličky, do kterých pak obsah doplňují. Elegantní zpracování takového DIY kalendáře nabízí například značky Dědova dílna či Wooden Moment, které na jeho dřevěnou čelní stranu vyryjí jméno obdarovaného, případně ho doplní něžným vzkazem „Přijde Ježíšek“.
Jedlým adventním kalendářům kraluje čokoláda a sladkosti, oblíbené jsou také ochutnávací řady čajů, kávy nebo alkoholu. Vyzkoušet si každý den jeden druh a objevovat nové příchutě je lákavé jak pro konzumenty, tak pro výrobce, který tím představí portfolio svých produktů. Paleta kalendářových výrobků nicméně nekončí u kosmetiky, cukrovinek a nápojů. K těm nespotřebním, které zůstanou doma i po Vánocích, patří třeba sada Christmas Toys Memory od firmy Villeroy & Boch. Ta už má cenovku pěticifernou, ale zato ozdobí sváteční stůl krásně sladěným porcelánovým servisem v červenobílé barvě s vánočními motivy starých hraček. Kdo hledá ještě větší luxus, může se každý den radovat z nové křišťálové vánoční ozdoby Swarovski. Ve zlatém adventním kalendáři značka ukrývá něžné sněhové vločky, zvonky, hvězdy, svíčky a medvídka houpajícího se na půlměsíci. Cena tohoto kalendáře je 30 tisíc korun.
Firmy si nadělují nové zákazníky
Z ekonomického pohledu adventní kalendáře nevypadají jako výhodný byznys. Výroba miniatur, speciálních obalů a nestandardních produktů, které se po Vánocích už neprodají, není pro firmy levnou záležitostí, souhrnná cena samotných produktů navíc často převyšuje cenu kalendáře. Pro marketing ale mají kalendáře velký význam, protože zaujmou zákazníky a stanou se pro ně vstupním bodem do světa značky.
„Díky nim můžeme prezentovat nové produkty, ikonické bestsellery, limitované edice i committed products v atraktivním formátu, který podporuje zájem o značku i nákupní rozhodování. Z obchodního hlediska pomáhají kalendáře posilovat prodeje v klíčovém období a zároveň fungují jako silný nástroj pro získávání nových zákazníků i prohlubování vztahu se stávajícími,“ říká Adriana Kalábová, PR & communication manager společnosti Yves Rocher pro střední a východní Evropu.
Stejnou zkušenost má i další francouzská značka kosmetiky. „Prodej přes naše obchodní partnery nám rekrutuje nové zákazníky, kteří se s našimi produkty setkají právě přes kalendář. Mohou u něj vyzkoušet vícero výrobků najednou a díky tomu je pak vyhledávají i dál,“ potvrzuje marketingová specialistka společnosti L’Occitante pro střední Evropu Marcela Holečková.
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Oběma společnostem se osvědčilo sestavit dvě verze adventního kalendáře – jednu klasickou a jednu prémiovou. „Umožňuje nám to nabídnout různé úrovně a cenové hladiny. Díky tomu dokážeme oslovit zákazníky s různými preferencemi i rozpočtem, od dostupnější varianty až po prémiovější nabídku s převahou full‑size produktů,“ vysvětluje Kalábová.
Kalendář ale nebývá jen výkladní skříní produktů, které si zákazníci mohou během roku objednávat. Objevují se v nich často i výrobky, které se jinak než v kalendáři pořídit nedají. Případně se nedají samostatně koupit v miniaturním balení. Tím získávají kalendáře ještě větší punc exkluzivity, k němuž přispívá i fakt, že se vyrábějí v omezeném množství a nezřídka jsou těsně před adventem už vyprodané.
Příklad adventních kalendářů dobře ilustruje jev, který můžeme pozorovat i u dalších komercionalizovaných tradic. Že totiž zvyky zaměřené zpočátku na dětskou populaci postupně přerostou i do světa dospělých, kde mohou přinést další zisky. Vidíme to u halloweenských večírků, mikulášských nadílek, sbírání stavebnic Lega nebo třeba návštěv zábavních parků. Nepochybně k tomu přispívá i vynalézavost marketérů, kteří v touze dopřát si každý den před Vánoci rozbalení malého nebo i většího dárku vidí dobrou byznysovou příležitost a nenechají ji ležet ladem.
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HURÁ DO BRADAVIC
Fanoušci Harryho Pottera jistě ocení vintage kufřík plný drobných předmětů, které je každý prosincový den zanesou do světa kouzel. Samotný kufřík pak po Vánocích najde využití jako úložný box nebo šperkovnice. Nápadité jsou ale i další varianty bradavických adventních kalendářů – například ten ve formě Pobertova plánku, kde se pod detailní mapou čarodějnického hradu ukrývají želé fazolky různých příchutí.
BRUSINKA NA PORTSKÉM?
Miniaturní skleničky džemů vyrábí jako adventní kalendář firma Marmelády s příběhem, za kterou stojí Hana Šindlerová. V malých ochutnávkách o hmotnosti 42 g je možné vyzkoušet voňavé kombinace ovoce s kořením nebo kapkou alkoholu, například jahodu s růžovým pepřem, borůvku s ginem, mango s chilli nebo fíky se skořicí. „Polovinu kalendáře tvoří limitované edice, které nikde jinde nekoupíte,“ říká Šindlerová a v duchu adventního překvapení nechává obsah poslední skleničky utajený.
ŘEMESLNÝ VÁNOČNÍ STROMEK
Vkusné vánoční dekorace je někdy třeba trochu pohledat. Řešením, které se neokouká ani po letech, mohou být ručně foukané skleněné ozdoby od českého výrobce Koulier. Ten má na svém kontě už několik kolekcí ve formě adventních kalendářů. Komu nepadne do oka ta letošní v modrém zpracování s názvem „Ocean,“ může sáhnout po loňském červeno‑modrém kalendáři „Domovina“ nebo po starší bílo‑zlaté či cesmínové variantě.
OD KOŘENÍ K RECEPTŮM
Od české bylinkářské firmy Sonnentor by člověk čekal adventní kalendář s čaji. Značka ale nabízí poznávací sadu biokoření do omáček nebo k dochucení masa, ale také do kávy, na pečení chleba nebo sladkých zákusků. U každé směsi je navíc QR kód s odkazem na recepty, ke kterým se dané koření hodí.
S RESPEKTEM K PŘÍRODĚ
Výrobce výtvarných potřeb Creative nabízí adventní kalendáře s pomůckami k malování, plstění, zažehlování korálků nebo háčkování. Ve své nabídce má ale také kalendář z recyklovaných materiálů. Ten obsahuje nápady k dětskému tvoření z věcí, které se dají zdarma najít v každé domácnosti: z ruliček od toaletního papíru, z tetrapaků nebo z kartonových plat od vajec. Kromě návodů najdou děti v kalendáři lepidlo, barvy, provázky a další pomůcky, které budou k vyrábění potřebovat.
PO ČESKÝCH PIVOVARECH
Degustační adventní kalendář od Pivní lednice má už šestiletou tradici. Ten letošní má na čelní straně ilustraci pohodového vánočního prasátka, které si dopřává zlatavý mok. Uvnitř jsou plechovky s ochutnávkami piv a na zadní straně krabice slepá mapa Česka, do které si po ochutnání piva nalepíte samolepku příslušného pivovaru. Zaujme také pivní hra pro znalce, kteří by si chtěli vyzkoušet, jestli poznají pivo i se zakrytou etiketou.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Vánoce.
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