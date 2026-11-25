Jak se změnila podoba vánočních večírků za posledních deset let?
Eventy se velmi změnily po covidu. Před pandemií byly žádané velké produkce, pódiová vystoupení, šlo o to ukázat, že na to máme. Dnes je to naopak, i velké korporace se snaží vydávat své prostředky smysluplně, velmi citelné je téma ekologie, přínosu pro společnost, neplýtvání. A ve většině případů tímto opravdu ty firmy žijí. Proto nechtějí mít na večírku kopce cateringu, které se po skončení vyhodí. Také přišel odklon od pódiového typu eventu k tomu, že prostory jsou rozděleny do více částí, aby byl zážitek různorodý, aby na večírku byly různé typy aktivit a každý si našel tu svou. Na pódiu se odehrává jen část programu, třeba proslov nadřízených či vystoupení interpreta.
Mívají vánoční večírky i nějaký obsah, kromě toho, že končí rok a jsou Vánoce?
Ano, mnohdy se spojují s výročím firmy, oceněním konkrétních zaměstnanců za celý rok anebo bývají pojaty prostě jako poděkování zaměstnancům. A ti poměrně citlivě vnímají kvalitu, jak je večírek realizován, je to pro ně ukazatel, jak moc si jich zaměstnavatel váží. Což ale vůbec neznamená, že to musí být vždy o luxusu. Záleží spíše na firemní kultuře, kterou společnost dlouhodobě buduje. Pokud je založena například na podpoře sportu, může se to promítnout i do programu vánočního večírku a podobně. Příliš luxusní show může v některé firmě působit odtrženě od reality, zatímco jinde je výrazná produkce očekávaným poděkováním. Dobrý koncept proto nevychází jen z trendů, ale z toho, jak firma komunikuje, kdo na akci přijde a co se v podniku během roku odehrálo.
Agentura dokáže poradit firmě, jestli má jít cestou luxusu, nebo tou méně formální?
Určitě, to je hlavní role nás, eventových agentur. Jako první se ptáme, nejen pro kolik má být akce lidí, ale kdo jsou ti lidé a jaký účel má akce splnit, s jakým pocitem mají účastníci odcházet. Má to být zábava? Mají se i něco dozvědět? Mám je překvapit? Mají odcházet s tím, že to bylo wow? Mají se potkat s něčím novým, co ještě nikdy nezažili? Na tohle odpovídáme nabídkou tří nebo čtyř variant, konceptů, které zahrnují prostor, nápoje, barevnost, moderátora, program a dá se vymyslet i zmíněný moment překvapení.
Jak takové překvapení může vypadat?
Nemusí to být nic velkého, spíše jde o nápad. Představte si třeba, že přijdete na večírek a všude je úplně zhasnuto, tma. Akce začne tak, že v prostoru mezi hosty jsou rozmístěni různí hudebníci, třeba klavírista, harfistka nebo stejně tak rockový kytarista či bubeník, které do té doby nikdo nevidí. A najednou začnou hrát přímo mezi lidmi. Takhle velmi rychle dostanete hosty do nálady, vykouzlíte atmosféru. Nebo vystoupí enormně známý zpěvák, dovezou ho ze zahraničí a to je také naprosto wow. Ale tady už je to hodně o penězích.
Vánoční večírky mívají vlastní téma. Jaké třeba může být?
V poslední době nemívají jen samoúčelná témata. Někdy chce klient své zaměstnance provést nějakým hlubším, až možná pohádkovým příběhem. Mnohdy téma navazuje na nějaké poslání firmy, na její claim či vizi. A z toho vychází i ladění večírku. Firma Penny například měla téma Cesta ke hvězdám. Bylo to v době, kdy se snažila dosáhnout určitých cílů, a naším úkolem bylo vymyslet koncept, který to bude ztvárňovat. Projevilo se to ve výzdobě, nápojích, ve scénografii, v interpretech i ve společné aktivitě, která spojovala zaměstnance.
Je asi těžké paušálně říct, kolik stojí vánoční večírek, ale zkuste zmínit extrémy – nejlevnější i nejdražší, jaký jste pořádali.
Za prvé chci říct, že levný večírek neznamená špatný večírek. Ale můžu to ukázat na příkladech: večírek pro tři sta lidí by mohl stát 500 tisíc korun, ale také dva a půl milionu, tři miliony korun. V extrému lze říct, že pro sto lidí můžu uspořádat večírek v jednoduché formě od 200 tisíc. Ale standardní večírek pro tři sta lidí, bez drahého interpreta, drahého cateringu, může stát zhruba půl milionu. Pokud je tam kvalitní program a skvělý zážitkový nebo tematický catering, tak je to milion, milion a půl.
Co bývá ta nejdražší položka?
Pokud se to neodehrává přímo v prostorách firmy, což bývá v poslední době také trendem, tak nejnákladnější bývá pronájem prostor, zvlášť když je to třeba hotel nebo exkluzivní, unikátní lokace a tak dále. Drahé také bývá, pokud se pronajme hala a má se v ní vystavět celá produkce, tedy židle, stoly, veškeré vybavení. Na dalším místě jsou nápoje, catering. A pak následuje technika – pokud máte interpreta, který chce například velké pódium či má konkrétní požadavky na technické vybavení a tak dále. To se může technické zajištění vyšplhat na několik stovek tisíc. Samozřejmě moderátor a interpret může stát od 50 tisíc, pokud je to nějaký revival, ale klidně i k milionu.
Petra Elmerová
Jako CEO agentury Amden působí od roku 2011
Amden existuje od roku 1997, zaměřuje se na marketingovou komunikaci.
Jsou nějaké trendy v cateringu?
Ano, je už nutnost mít různé dietní varianty, a zdaleka to není jen o vegetariánství, lidé mají různé další dietní potřeby. Velký důraz se klade i na to, aby jídlo bylo zdravé. Ve většině případů firmy věnují cateringu velkou pozornost a chtějí nabídnout hostům něco zajímavého. Důležité také je, aby se neplýtvalo. Řešíme to tím, že vydáváme menší porce, aby si hosté případně přišli zpátky pro druhou.
Jak funguje poptávání moderátora? Máte nějakou databázi kontaktů, ze které vybíráte?
Někdy firma dlouhodobě spolupracuje s určitým moderátorem, je to pro ni jakási vizitka. Ale většinou, pokud známe účel akce a složení lidí, volíme podle toho moderátora z našeho portfolia. Je třeba vybrat takového, který se hodí k tématu. Když se například klient zaobírá tématem zdraví a psychického zdraví, doporučovali bychom Ester Janečkovou a podobně.
Co dokáže večírek spolehlivě zkazit? Kromě toho, že dojde jídlo nebo pití…
Nejdůležitější je předcházet rizikům, proto máme vždy připravené záložní varianty. A to až do takového extrému, že když je večírek energeticky náročný a neznáme rozvody v daném místě, bereme navíc generátor. A stalo se, že jsme ho opravdu potřebovali. Ale jsou to i maličkosti. Často dochází i ke zpoždění programu, v tu chvíli se všechno posouvá, catering může mít problém s teplotou jídla a tak dále. Proto program hlídáme, míváme minutový scénář. Nepříjemné jsou i fronty, a to nejen u výdeje jídla, ale řešíme i volný průchod prostorem. Dále je třeba počítat s nepříznivým počasím – najednou začne o Vánocích sněžit. Předpověď sledujeme ještě hodinu před začátkem akce, abychom věděli, jestli nemáme dojet pro další teplomety, přidat více stanů proti dešti a podobně. Rizikem je i chování hostů. Na večírcích se podává alkohol, a přestože většina firem služby security odmítá se slovy: Ne, ne, nás je jen pár, tak upozorňujeme, že nikdy nevíte, co se může semlít. Na větších akcích bývá za zákona i zdravotník a my ho doporučujeme i na ty menší.
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Stalo se vám někdy, že by akce skončila absolutním fiaskem?
Je to už spousta let zpátky, kdy jedna společnost vyplavila celý hotel. Hosté akce pustili v noci požární hydranty a škoda po vyplavení se vyšplhala na několik milionů. Ale to je opravdu výjimka, že by se akce zcela nepovedla nebo se zrušila, to se nestává.
Pořádáte i soukromé vánoční akce, například větší rodinná setkání? Dá se i tohle objednat na klíč?
Ano, máme s tím zkušenosti, ale těchto akcí není mnoho. Většinou si to objednávají zástupci top managementu. I tady platí, že je třeba dodržet účel a odpovídající úroveň luxusu. Když jsou hosté běžní mladí lidé, nebudeme jim podávat servírovanou večeři, aby byli usazeni upjatě u stolu. A naopak, pokud budu mít top manažera nebo majitele velké firmy, nebudeme mu nabízet hip hopový večírek. Vždy je to o tom odhadnout, co se hodí pro konkrétní osobnost a konkrétní kolektiv lidí.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Vánoce.
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