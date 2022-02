Kup kulatý sušenky, večer budu rozdávat medaile, opakuju si před cestou na hory slavnou filmovou hlášku. Loni se kvůli covidu lyžovat nedalo, tak to letos s pětiletým synem doženeme, plánuju si, když vidím, jakou má radost z vypůjčených lyží. Velká očekávání a víra v to, že učení půjde podobně hladce, jako když jsme se učili jezdit na kole, jsou po chvílích na sjezdovce pryč. Je mi jasné, že medaile schovám na jindy. Ideální a jistou cestou je svěřit dítě do péče kvalitního instruktora nebo lyžařské školy. Ale nelámejte hůl(ky), i jako rodiče - amatérští lyžaři můžete základy výuky zvládnout se ctí.

„Nenuďte a nenuťte,“ říká mi instruktorka Nikol Novotná. Je manažerkou vzdělávání a členkou lyžařského lektorského sboru Asociace profesionálních učitelů lyžování, spolupracovala na vytváření dětské metodiky asociace, věnuje se vzdělávání a tři roky učila lyžovat i děti v Japonsku. Občas se musím začervenat, když mi líčí nešvary, kterých se rodiče mnohdy dopouštějí.

Tady je pět rad, co nedělat, když budete chtít o jarních prázdninách sami učit děti lyžovat:

1. Nepouštějte se hned z kopce

Je to jedna z nejčastějších chyb. „Rodiče vezmou dítě, které nikdy nebylo na lyžích nebo ani nevidělo rodiče lyžovat, nasadí mu divné robotické boty a pro jistotu mu na ně nasadí dvě klouzavá prkna, pošlou ho z kopce a jsou překvapení, že upadne,“ líčí Novotná. Důležité je navyknout si na skluz a na pohyb v botách.

